ന്യൂഡൽഹി∙ 2022 ഏപ്രിൽ 1നു ശേഷം 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കും. എല്ലാ കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സർക്കാർ, പൊതുമേഖല, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും ഇതു ബാധകമാകുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം.



English Summary: Centre proposes no renewal of registration for 15 year plus govt & PSU vehicles from April 2022