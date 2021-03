തൃശൂർ∙ തൃശൂരിലെ അന്തിക്കാട് കാരമുക്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേരെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കാരമുക്ക് സ്വദേശി ഗോപാലൻ (70), ഭാര്യ മല്ലിക (65), മകന്‍ റിജു (40) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. റിജുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗാർഹികപീഡന പരാതിയിൽ കേസെടുത്തിരുന്നു. റിജു പ്രവാസി മലയാളിയാണ്; രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു.

English Summary: Three in one family found dead at Thrissur