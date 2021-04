രാത്രിയിൽ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറുടെ മുറിയിൽ ആളനക്കം; പോസ്റ്റൽ വോട്ട് സുരക്ഷിതമോ?

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി അവശ്യ സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കുള്ള വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് തിരുവനന്തപുരം സ്‌പെഷൽ തഹസിൽദാർ ഓഫിസിലെത്തി വോട്ടു ചെയ്യുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (ഇടത്) വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ പോസ്റ്റൽ വോട്ടിങ് കേന്ദ്രമായ തിരുവനന്തപുരം സ്‌പെഷൽ തഹസിൽദാർ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച (വലത്) ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ (Images are for Representative Purpose Only)