‘വെറുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിൽ ചെറുക്കും’; ചുവടുവയ്പ്പുമായി കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ

തൃശൂർ∙ മെഡിക്കൽ കോളജ് വിദ്യാർഥികളായ നവീന്‍ റസാഖിന്റേയും ജാനകി ഓംകുമാറിന്റേയും വൈറല്‍ ഡാന്‍സ് വിഡിയോയ്ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്കു മറുപടിയുമായി പുതിയ ഡാന്‍സ് വിഡിയോയുമായി തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് വിദ്യാർഥികള്‍.



റാ റാ റാസ്‌പുടിൻ... ലവർ ഓഫ് ദ് റഷ്യൻ ക്വീൻ... എന്ന ബോണി എം ബാൻഡ് ഗാനത്തിനു ചുവടുകളൊരുക്കിയ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളായ ജാനകിയുടെയും നവീന്റെയും വിഡിയോ ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായത്. 30 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോയ്ക്ക് കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നതിനൊപ്പം ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് വിദേഷ്വപ്രചാരണവുമുണ്ടായി.

ഇതിനു മറുപടിയുമായാണ് പുതിയ ഡാന്‍സ് വിഡിയോയുമായി തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ രംഗത്തുവന്നത്. നവീനും ജാനകിക്കും ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വൈറല്‍ വിഡിയോയിലെ അതേ പാട്ടിനു താളത്തിൽ നൃത്തം ചവിട്ടുകയാണ് സഹപാഠികള്‍.

‘വെറുക്കാന്‍ ആണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കില്‍ ചെറുക്കാന്‍ ആണ് തീരുമാനം’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് യൂണിയന്‍ സൂഹമാധ്യമത്തിൽ പുതിയ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. #resisthate എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗ് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റില്‍ വിഡിയോയില്‍ നൃത്തം ചെയ്‌ത എല്ലാവരുടേയും പേരും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Medical Students Targetted For Their Viral Video By Trolls Respond With Another Dance