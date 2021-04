എവർ ഗിവൺ കപ്പലിന് 900 മില്യൺ ഡോളർ പിഴ ചുമത്തി ഈജിപ്ത്

Stranded ship Ever Given, one of the world's largest container ships, is seen after it ran aground, in Suez Canal, Egypt March 28, 2021. Suez Canal Authority/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES