എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 9 വയസുകാരന് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു ഷിഗെല്ല കേസ് കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എടത്തല കൊമ്പാറ സ്വദേശിയായ 9 വയസ്സുകാരനാണ് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പനി, ഛർദി, വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 14ന് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 19 ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്.



ചെന്നൈയിലേക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള യാത്രവേളകളിൽ പുറത്തുനിന്നു കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം കുട്ടിക്ക് ഷിഗെല്ല രോഗബാധയുണ്ടായത്‌ എന്നു സംശയിക്കുന്നു. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പ്രദേശത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വയറിളക്ക രോഗനിരീക്ഷണവും പ്രതിരോധ ബോധവത്ക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ കിണറുകളിലെ വെള്ളം പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിക്കുകയും സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രദേശത്തെ ആർക്കും തന്നെ സമാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഈ വർഷം ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 6 ഷിഗെല്ല കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാലടി (2), മരട്, വാഴക്കുളം, കറുകുറ്റി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് നേരത്തെ ഷിഗല്ല കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

English Summary: One more Shigella case in Ernakulam