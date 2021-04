കോവിഡ് രോഗി മരിച്ചു; ഡോക്ടറെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലി ബന്ധുക്കൾ – വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ കിടക്കളുടെ അഭാവം മൂലം ഐസിയുവിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ കോവിഡ് ബാധിതയായ 67 കാരി മരിക്കാനിടയായതോടെ ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ അക്രമാസക്തരായി. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച 67 കാരിയെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായെങ്കിലും ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റാനായില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ രോഗി മരിച്ചു.

ഇതോടെ ബന്ധുക്കൾ ജീവനക്കാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കുമെതിരെ തിരിഞ്ഞു. കയ്യിൽ കിട്ടിയത് വച്ച് മർദിക്കുകയും ചെയ്തു. പിടിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കും തല്ല് കിട്ടി. മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഡോക്ടറെയും നഴ്സുമാരെയും ഓടിച്ചിട്ട് മർദിച്ചു. കയ്യിൽ കിട്ടിയ കമ്പി കൊണ്ടാണ് ഇവർ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മാസ്ക് അണിഞ്ഞ് ചാരനിറത്തിലുള്ള ഷർട്ട് ധരിച്ചയാൾ വലിയ വടി ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇയാളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഒരു സ്ത്രീ അയാളെ അടിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.

