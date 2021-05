വരുമാനം ഉറപ്പാക്കിയുള്ള ലോക്ഡൗൺ മാത്രമാണ് കോവിഡിന് പോംവഴി: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ലോക്‌ഡൗൺ മാത്രമാണ് പോംവഴിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പാവപ്പെട്ടവർക്കു കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ന്യായ് പദ്ധതിയുടെ സംരക്ഷണം നൽകി വേണം ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കാനെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടെന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം നിരവധിപ്പേരെ കൊല്ലുകയാണ്. വൈറസ് ഈ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ കാരണം കേന്ദ്രത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ വലിയൊരു കുറ്റകൃത്യമാണ് അവർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലോക്ഡൗൺ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല’ – ട്വീറ്റുകളിലൂടെ രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.

