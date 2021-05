24 മണിക്കൂറിൽ 3.66 ലക്ഷം പേർക്കു കോവിഡ്; 3754 പേർ മരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 3,66,161 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. 3754 പേർ മരിച്ചു. ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 2,26,62,575 ആയി. 2,46,116 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

നിലവിൽ 37,45,237 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 1,86,71,222 പേർ രോഗമുക്തരായി. 17,01,76,603 പേർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary: India reports 3,66,161 new COVID19 cases, 3,53,818 discharges and 3,754 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry