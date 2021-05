തിരുവന്തപുരം∙ സിപിഐ നേതാവും അടൂർ എംഎൽഎയുമായ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ നിയമസഭാ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാകും. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയില്ല. ജൂണ്‍ ഒന്നിനാണ് ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.



English Summary: Chittayam Gopakumar will be the Deputy Speaker of Kerala Assembly