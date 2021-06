ടൂറിസം മേഖലയിൽ വാക്സീൻ ജൂലൈ 15നകം: മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും വാക്സീന്‍ നല്‍കാന്‍ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ജൂലൈ 15നുള്ളിൽ വാക്സീന്‍ നല്‍കാനാണ് നോക്കുന്നത്. കോവിഡ് വന്നശേഷം ടൂറിസം മേഖലയില്‍ 33,675 കോടി നഷ്ടമുണ്ടായതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ടൂറിസം രംഗത്തെ പ്രവർത്തകരെ മുന്നണിപ്പോരാളികളായി കണക്കാക്കി വാക്സിനേഷൻ നൽകാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ വാക്സീൻ നൽകാനുള്ള ശ്രമം ആലോചനയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു.



