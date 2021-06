150 അടിയുള്ള കുഴൽക്കിണറിലേക്ക് വീണ് 5 വയസ്സുകാരൻ; രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു

ആഗ്ര∙ കളിക്കുന്നതിനിടെ 150 അടി താഴ്ചയുള്ള കുഴൽക്കിണറിലേക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ വീണു. ആഗ്രയിലെ ധാരിയായി ഗ്രാമത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കാണ് സംഭവം. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. ആഗ്ര റൂറലിലെ ഫത്തോഹാബാദിലുള്ള നിബോഹാര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്.

കുട്ടിയുടെ അനക്കം ഇതുവരെ അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തകരോടു പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിബോഹാര എസ്എച്ച്ഒ സൂരജ് പ്രസാദ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പിതാവു കുഴിച്ച കുഴൽക്കിണറിലേക്കാണ് കുഞ്ഞ് വീണതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷിയെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുഴിയിലേക്ക് കുട്ടിക്കു പിടിക്കാനായി ഒരു കയർ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രാമീണർ പറഞ്ഞു.

