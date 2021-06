ചൈനയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് 100 വയസ്സ്; ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഷിയുടെ ‘തന്ത്രപ്രധാന’ പ്രസംഗത്തോടെ തുടക്കം

ബെയ്ജിങ്∙ ചൈനയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിന്റെ ശതാബ്ദിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കു വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകും. ബെയ്ജിങ്ങിലെ ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയറിൽ പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന്റെ ‘തന്ത്രപ്രധാന’ പ്രസംഗത്തോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാകുക.



മാവോ സേദുങ്ങിനുശേഷം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ നേതാവായ ചിൻപിങ്, രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം തന്ത്രപ്രധാനമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിലും മാനവിക പുരോഗതിയിലും സുവർണ അധ്യായങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ചിൻപിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആഘോഷ പരിപാടികളോട് അനുബന്ധിച്ച ബെയ്ജിങ്ങിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

