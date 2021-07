നീക്കങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ശ്രീനിജിൻ; സിപിഎം ജില്ലാ നേതാക്കളും ഒപ്പം: കിറ്റെക്സ് എംഡി

കൊച്ചി∙ കിറ്റെക്സിനെതിരായ നീക്കങ്ങള്‍ക്കു പിന്നില്‍ പി.വി. ശ്രീനിജിന്‍ എംഎൽഎയെന്നു കിറ്റെക്സ് എംഡി സാബു എം.ജേക്കബ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കിറ്റെക്സിനെതിരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ പി.വി. ശ്രീനിജിന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക, ജില്ലാ നേതാക്കളും ശ്രീനിജിനൊപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താന്‍ രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്തതുപോലെയാണ് മന്ത്രി പി. രാജീവ് പ്രതികരിച്ചതെന്നും സാബു എം. ജേക്കബ് മനോരമ ന്യൂസിലെ ‘നേരേ ചൊവ്വെ’യില്‍ പറഞ്ഞു.

99% വ്യവസായികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍നിന്നു പീഡനം നേരിടുന്നു. എതിര്‍ത്താല്‍ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിക്കുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് ആരും പുറത്തു പറയാത്തത്. കേരളത്തില്‍ വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷമില്ല. മാറ്റം വരുത്താനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താല്‍പര്യം ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും പ്രവര്‍ത്തകരിലുമെത്തുന്നില്ലെന്നും സാബു എം.ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.

