മാർത്തോമ്മാ സഭയ്ക്ക് പുതിയ 2 സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാർ; സ്ഥാനാരോഹണം ഞായറാഴ്ച

പത്തനംതിട്ട ∙ മാർത്തോമ്മാ സഭയ്ക്ക് പുതിയ രണ്ടു സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാർ. സഭയിലെ സീനിയർ ബിഷപ്പുമാരായ ഡോ. യുയാക്കിം മാർ കൂറിലോസ്, ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് എന്നിവർ സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാരാകും. ഡോ. തിയഡോഷ്യസ്‍ മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവല്ലയിൽ ചേർന്ന സഭാ സിനഡാണ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇരുവരുടെയും സ്ഥാനാരോഹണം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന് തിരുവല്ല പുലാത്തീൻ അരമന ചാപ്പലിൽ തിയഡോഷ്യസ്‍ മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ നടക്കും. ചെന്നൈ ചെട്പെട്ട് മാർത്തോമ്മാ പള്ളി വികാരി റവ. ജോർജ് മാത്യുവിനെ വികാരി ജനറൽ ആക്കി. റവ. ജോർജ് മാത്യുവിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണവും ഞായറാഴ്ച നടക്കും.



English Summary: Two New Suffragan Metropolitans for Mar Thoma Church