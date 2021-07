പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം: സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി∙ ജന്തർ മന്ദറിനു മുന്നിൽ നടക്കുന്ന സംയുക്ത കർഷക പ്രതിഷേധം, ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദം, കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ഓക്സിജൻ ദൗർലഭ്യം മൂലമുള്ള മരണത്തിന്റെ കണക്കുകളിൽ കളവു പറഞ്ഞെന്ന ആരോപണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ.



ഇന്നു ചേരുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഫോൺ ചോർത്തൽ വിഷയം സഭ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടി.എൻ. പ്രതാപൻ എംപി അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി.

കരിനിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു കർഷകസമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തയ്യാറാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, എ.എം ആരിഫ്, സിപിഎം രാജ്യസഭാ കക്ഷി നേതാവ് എളമരം കരീം എന്നിവരും അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Oppn Sharpens Claws to Take on Govt Over Oxygen Deaths Claim; Farmers' Protest Today