വിവാഹമോചന വിഷയം; പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് മുകേഷ് എംഎൽഎ

കൊല്ലം∙ വിവാഹമോചന വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് എം.മുകേഷ് എംഎല്‍എ. വിവാഹമോചനത്തിന് നോട്ടിസ് നല്‍കിയെന്നു മേതിൽ ദേവിക സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് മുകേഷിന്റെ പ്രതികരണം. വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരമാണ്, പുറത്തുപറയേണ്ടതില്ലെന്നും എന്നാൽ, മുകേഷ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ദേവിക പറഞ്ഞിരുന്നു.



മുകേഷിനുമേല്‍ ചെളി വാരിയിടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനുവേണ്ടിയല്ല ഈ വേർപിരിയൽ. ഗാര്‍ഹിക പീഡന ആരോപണം താന്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമാണു നിയമപരമായ നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയതെന്നും ദേവിക മാധ്യമങ്ങളോടു വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ വേര്‍പിരിയലുകളും വേദനാജനകമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Not responding in divorce issue, says M. Mukesh MLA