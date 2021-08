തമിഴ്നാട്ടിൽ പെട്രോള്‍ വില കുറയും; ലീറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ പെട്രോൾ വില കുറയും. ലീറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ കുറയ്ക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടതായി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ധനമന്ത്രി പി.ടി.ആർ.പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ. ഇതടക്കം ഒട്ടേറെ ജനക്ഷേമ നിർദേശങ്ങളാണു ഡിഎംകെ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റിലുള്ളത്. തീരുമാനത്തിലൂടെ 1,160 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനുണ്ടാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായുള്ള ഇ –ബജറ്റാണിത്. നാളെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കാർഷിക ബജറ്റ് കൃഷി മന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കും.

വെള്ളിയാഴ്ച 2021–22 വർഷത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. മണ്ഡല വികസനത്തിനായുള്ള എംഎൽഎ ഫണ്ട് മൂന്ന് കോടിയാക്കി ഉയർത്തി. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പ്രസവാവധി 12 മാസമായി വർധിപ്പിച്ചു. 2021 ജൂലൈ ഒന്നു മുതലുള്ള മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് വർധന. കായിക, യുവജന വികസനത്തിനായി 225.62 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചതായും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

മറ്റു പ്രധാന ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ

∙ കോയമ്പത്തൂരിൽ 500 ഏക്കറിൽ പ്രതിരോധ വ്യവസായ പാർക്ക്. 3,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്രയ്ക്ക് സബ്സിഡിയായി 703 കോടി

∙ ഹരിത പ്രസ്ഥാനം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ആരംഭിക്കും. അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വൻതോതിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും

∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും മറ്റ് വകുപ്പുകളിലും ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി തമിഴ്

∙ ജലസേചനത്തിനായി 6,607.17 കോടി അനുവദിച്ചു.

∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഈ വർഷം 1,046 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നടപ്പാക്കും.

∙ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള 27 പട്ടണങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭ മലിനജല പദ്ധതി.

∙ സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷനുകളുടെയും അമൃത് പദ്ധതിയും 2023ൽ പൂർത്തിയാകും.

∙ ചെന്നൈയെ പോസ്റ്റർ രഹിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ.

∙ ചെന്നൈയുടെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം ആരംഭിക്കുന്നു.

∙ ചെന്നൈയിൽ 3 പുതിയ മേൽപാലങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം.

∙ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എട്ട് ലക്ഷം ഭവനരഹിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കും

∙ ചെന്നൈ മെട്രോ റെയിൽ രണ്ടാം ഘട്ടം 2025ൽ പൂർത്തിയാക്കും. മീനമ്പാക്കം മുതൽ കിലമ്പാക്കം വരെയുള്ള വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. മധുര മെട്രോ റെയിലിനായി വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും. കോയമ്പത്തൂർ മെട്രോ റെയിൽ നീട്ടുന്നത് കേന്ദ്രവുമായി ചർച്ച ചെയ്യും.

∙ എല്ലാ നഗര നഗരങ്ങളിലും ഓരോ 30 മീറ്ററിലും തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുക.

∙ കോവിഡ് മൂലം മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കും.

∙ പഴനിയിൽ പുതിയ സിദ്ധ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നു.

