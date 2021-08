സിപിഎം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം എറണാകുളത്ത്; പൊതുയോഗം ഒഴിവാക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം എറണാകുളത്ത് നടക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാകും സമ്മേളനം എന്നാണ് വിവരം. ജില്ലാ സമ്മേളനം ജനുവരിയിലും ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ അടുത്തമാസം മുതലും നടത്താനാണു തീരുമാനം.

പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ തലത്തിലും പ്രായപരിധി 75 വയസ്സാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. സിപിഎം സമ്മേളനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള റാലികളും പൊതുയോഗവും ഒഴിവാക്കും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് സമ്മേളന ഹാളുകൾ സജ്ജീകരിക്കുമെന്നു നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.



