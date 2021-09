തിരുവനന്തപുരം∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രനോ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനോ വിചാരിച്ചാലും താന്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാകാനില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി എംപി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും അധ്യക്ഷനാകണമെന്ന് പറയില്ല. സിനിമ നടനല്ല സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍റെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കാല്‍വച്ച് വളര്‍ന്നവരാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ടതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.



English Summary: No plan to become bjp state president: Suresh Gopi