ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ബന്ധുനിയമന വിവാദത്തിൽ ലോകായുക്താ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യം സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കാതെ ബന്ധുവിനെ നിയമിച്ചത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധം. ഇതോടെ ലോകായുക്ത വിധിക്കെതിരെ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ജലീല്‍ പിന്‍വലിച്ചു. നിയമനത്തിൽ സാധാരണ നിലയിലുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഒന്നും പാലിച്ചില്ലെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു.

English Case: Set back for KT Jaleel from Supreme Court in relative appointment case