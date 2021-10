ആലപ്പുഴ ∙ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പെട്ടിഓട്ടോയുടെ ഉള്ളിലേക്കു തലയിടുന്നതിനിടെ കഴുത്തുമുറുകി 4 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. പുന്നപ്ര മണ്ണാപറമ്പിൽ ഉമ്മർ അത്താബിന്റെയും അൻസിയുടെയും മകൻ മുഹമ്മദ് ഹനാനാണു മരിച്ചത്. വൈകിട്ട് മൂന്നോടെയായിരുന്നു സംഭവമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: A 4-year-old boy has died after head locked into Auto Rickshaw at home