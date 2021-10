23 സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളിൽ നവംബർ മുതൽ റിസർവേഷൻ ഒഴിവാക്കിയ കോച്ചുകളും

ചെന്നൈ ∙ ദക്ഷിണ റെയിൽവേയ്ക്കു കീഴിലുള്ള 23 സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളിൽ നവംബർ ഒന്നുമുതൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിൽ റിസർവേഷനില്ലാതെയും യാത്ര ചെയ്യാം. പൊതുജന അഭിപ്രായത്തെ തുടർന്നാണു തീരുമാനമെന്നു റെയിൽവേ ബോർഡ് അറിയിച്ചു. ഈ ട്രെയിനുകളിൽ നവംബർ മുതൽ റിസർവേഷൻ ഒഴിവാക്കിയ കോച്ചുകളും ഉൾപ്പെടുത്തും.

സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളിലെ അൺറിസർവ്ഡ് കോച്ചുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ട്രെയിൻ നമ്പർ, ട്രെയിൻ, റിസർവേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്ന സെക്കൻ‍‍ഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ എന്നീ ക്രമത്തിൽ)

06336, കൊല്ലം–നിലമ്പൂർ റോഡ്, 5

06325, നിലമ്പൂർ‌ റോഡ്–കോട്ടയം, 5

06304, തിരുവനന്തപുരം–എറണാകുളം, 4

06303, എറണാകുളം–തിരുവനന്തപുരം, 4

06302, തിരുവനന്തപുരം–ഷൊർണൂർ, 6

06301, ഷൊർണൂർ–തിരുവനന്തപുരം, 6

06308, കണ്ണൂർ–ആലപ്പുഴ, 6

06307, ആലപ്പുഴ–കണ്ണൂർ, 6

02628, തിരുവനന്തപുരം– തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്, 4

06850, രാമേശ്വരം–തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, 4

06849, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി–രാമേശ്വരം, 4

06305, എറണാകുളം–കണ്ണൂർ, 6

06306, കണ്ണൂർ–എറണാകുളം, 6

06089, ഡോ. എംജിആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ– ജോലാർപേട്ട, 6

06090, ജോലാർപേട്ട– ഡോ. എംജിആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ, 6

06844, പാലക്കാട് ടൗൺ–തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, 6

06843, തിരുച്ചറപ്പള്ളി– പാലക്കാട് ടൗൺ, 6

06607, കണ്ണൂർ– കോയമ്പത്തൂർ, 4

06608, കോയമ്പത്തൂർ–കണ്ണൂർ, 4

06342, തിരുവനന്തപുരം–ഗുരുവായൂർ, 4

06341, ഗുരുവായൂർ–തിരുവനന്തപുരം, 4

06366, നാഗർകോവിൽ–കോട്ടയം, 5

English Summary: Restoration of general second class unreserved coaches in reserved trains