കൊച്ചി∙ അയൽവാസിയുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കത്തിനിടെ ഉന്തുമ തള്ളിലുംപെട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു.വാരാപ്പുഴ ദേവസ്വംപാടം വാധ്യാരുപറമ്പിൽ ഗോപി(62) ആണ് മരിച്ചത്.വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 6 മണിക്കുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടയിൽ ഉന്തുംതള്ളിലുംപെട്ട് ഗോപി നിലത്തു തലയടിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. അയൽവാസി അനിൽകുമാറാണ് പ്രതി.

പറമ്പിലൂടെ വഴി നടക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു തർക്കം. ഗോപി തലയടിച്ചു വീണതിനു പിന്നാലെ ഇയാളുടെ മകനും അനിൽകുമാറും ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. അനിൽകുമാർ വരാപ്പുഴ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി.

English Summary: The man died during a road dispute with a neighbour