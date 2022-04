രാജ്യത്ത് 3,303 പുതിയ കോവിഡ് രോഗികൾ; കേസുകളിൽ വർധന

ന്യൂഡൽഹി ∙ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 3,303 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ കേസുകൾ വീണ്ടും ഉയർന്നു. 2,563 പേർ രോഗമുക്തരായി. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ 16,980 കേസുകളാണ് ഉള്ളത്. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 0.66 ശതമാനം.

45 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് കോവിഡ് കേസുകൾ 3,000 കടക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

