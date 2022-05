പൗരത്വ നിയമ പ്രക്ഷോഭം: കേസെടുക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; സമരക്കാർ പിഴയടച്ചത് ലക്ഷങ്ങൾ!

Image is only for Representative Purpose: Sajjad HUSSAIN / AFP