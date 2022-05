ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടിക്ക് വിമാനത്തിൽ യാത്രാനുമതി നിഷേധിച്ചു; റിപ്പോർട്ട് തേടി ഡിജിസിഎ

റാഞ്ചി ∙ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടിയെ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപണം. ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസാണ് യാത്രാനുമതി നിഷേധിച്ചത്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടിയെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നാണ് പരാതി. റാഞ്ചി വിമാനത്താവളത്തിലാണ് സംഭവം.

മനീഷ ഗുപ്ത എന്ന യാത്രക്കാരിയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്. ഇതോടെ വിഷയം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി. 'കുട്ടി വളരെ പരിഭ്രാന്തിയിലായിരുന്നു. കുട്ടി ശാന്തമാവാൻ വിമാനം പുറപ്പെടുന്ന സമയം വരെ കാത്തിരുന്നു'- ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് വിശദീകരിച്ചു. വിഷയത്തിൽ ഡിജിസിഎ ഇൻഡിഗോയോടു റിപ്പോർട്ട് തേടി.

കുട്ടിക്ക് യാത്രാനുമതി നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാനമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ വ്യക്തമാക്കി. ‘‘എയർലൈൻസ് സ്റ്റാഫിന്റെ വിവേചനപരമായ നടപടികളോട് അൽപ്പം പോലും സഹിഷ്‌ണുത പുലർത്താനാവില്ല. ഒരു വ്യക്തിയും ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോവാൻ പാടില്ല’- മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

