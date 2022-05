പരിശീലകനെതിരെ ലൈംഗികപീഡന പരാതി; നാടുവിട്ട പൈലറ്റ് ട്രെയിനിയെ കണ്ടെത്തി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഏവിയേഷൻ അക്കാദമിയിൽനിന്നും കാണാതായ വിദ്യാർഥിനിയെ കണ്ടെത്തി. ഒരുദിവസം നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവില്‍ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിനിയെ കണ്ടെത്തിയത്. പരിശീലകനെതിരെ പരാതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പെൺകുട്ടി നാടുവിട്ടത്.

മാനസികപീഡനമാണ് നാടുവിടാൻ കാരണമെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. പരിശീലനത്തിനിടെ ക്യാപ്റ്റൻ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതി. തിരുവനന്തപുരം രാജീവ് ഗാന്ധി ഏവിയേഷൻ അക്കാദമിയിലായിരുന്നു അതിക്രമം.

English Summary: Harrassment at a pilot training center; The exiled girl was found in Kanyakumari