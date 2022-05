കേന്ദ്രം ഇന്ധനവില കുറച്ചു; കൊള്ള നിർത്തി സംസ്ഥാനം 10 രൂപ കുറയ്ക്കണം: സുരേന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെട്രോളിന് 10 രൂപയും ഡീസലിന് 8 രൂപയും നികുതി കുറച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും 10 രൂപ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. ജനദ്രോഹ നയത്തിൽനിന്നും സംസ്ഥാനം പിൻമാറിയില്ലെങ്കിൽ ബിജെപി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നികുതി ഈടാക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊള്ള നടത്തുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ‌ ആരോപിച്ചു.'

‘‘കഴിഞ്ഞ തവണ കേന്ദ്രം നികുതി കുറച്ചപ്പോഴും സംസ്ഥാനം നികുതി കുറച്ചിരുന്നില്ല. നികുതി കുറച്ച് ബസ്-ടാക്സി ചാർജ് കുറയ്ക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്’ - സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.



English Summary: Kerala must reduce petrol-diesel tax by at least 10 Rs, says K Surendran