അച്ഛനും മുത്തശ്ശിക്കും പിന്നാലെ അനാമികയും; അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു

കോഴിക്കോട് ∙ വടകര കെടി ബസാറിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് പരുക്കേറ്റു ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് കാരപറമ്പ് സ്വദേശിനി അനാമിക (9) ആണ് മരിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

മേയ് 22നു കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അനാമിക സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അനാമികയുടെ അച്ഛൻ രാഗേഷും രാഗേഷിന്റെ മാതാവ് ഗിരിജയും അപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Nine Year Old Girl Died in Car Accident at Kozhikode