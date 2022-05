ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിനെ വധിക്കാൻ ഇറാഖ് സ്വദേശി പദ്ധതിയിട്ടു; വെളിപ്പെടുത്തൽ

വാഷിങ്ങ്ടൻ ∙ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിനെ വധിക്കാൻ യുഎസിൽ രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടിയ ഇറാഖ് സ്വദേശി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി യുഎസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഷിഹാബ് അഹമ്മദ് ഷിഹാബ് എന്ന 52കാരനാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. ബുഷിനെ വധിക്കാൻ യുഎസിലേക്ക് നാല് ഇറാഖി വംശജരെയും കടത്താൻ ഷിഹാബ് ഒരുങ്ങിയതായി ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച എഫ്ബിഐ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിയിലൂടെ ഇവരെ യുഎസിലേക്ക് കടത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. 2003ൽ ഇറാഖ് ആക്രമിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതിന് പകരം പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഷിഹാബും മറ്റൊരാളും ബുഷിനെ വധിക്കാനുള്ള പദ്ധതി കൊളംബസ് നഗരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്‌തു. തോക്കുകളും കൃത്രിമ യൂണിഫോം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഇവർ ചർച്ച നടത്തി.

മുൻ ഐഎസ് തലവൻ അബു ബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദിയുടെ ബന്ധുവാണ് താനെന്ന് ഷിഹാബ് പറഞ്ഞു. ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അംഗങ്ങളും ഇറാഖ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജന്റുമാരെയും ചേർത്തു സംഘം രൂപീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഷിഹാബിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്‌.

English Summary: Plot To Kill George W Bush In Revenge For Iraq War Foiled: FBI