ചങ്ങനാശേരി ∙ തൃക്കൊടിത്താനം ഡീലക്സ് പടിയിൽ സ്വകാര്യ ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് പതിനെട്ടു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. ചങ്ങനാശേരി മാമ്മൂട് നടയ്ക്കപ്പാലം മണലിൽ റോൺ ജോൺസണാണു മരിച്ചത്. രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

English Summary: 18 year old youth succumbed to injuries in an accident