‘തമിഴ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കണം’: മോദിയെ വേദിയിലിരുത്തി ആവശ്യമുന്നയിച്ച് സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ∙ ഹിന്ദിക്കൊപ്പം തമിഴും ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. ചെന്നൈയിൽ വിവിധ വികസനപദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ ആവശ്യം. ‘ഹിന്ദിക്കൊപ്പം തമിഴും ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കണം. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയും തമിഴാക്കണം.’– പ്രധാനമന്ത്രിയെ സാക്ഷിയാക്കി സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തമിഴ് അനശ്വരമായ ഭാഷയാണെന്ന് അതേ വേദിയിൽ സംസാരിക്കവെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തമിഴ് സംസ്കാരം ആഗോളമാണെന്നും അദ്ദേഹം പുകഴ്ത്തി. തമിഴ് ഔദ്യോഗിക ഭരണഭാഷയാക്കണമെന്നത് ഡിഎംകെയുടെ ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യമാണ്. യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് തമിഴിനെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

തമിഴ്നാടിനെ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗവർണർ ആർ.എൻ.രവി ബിൽ ഇതുവരെ കേന്ദ്രസർക്കാരിനു കൈമാറിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബിൽ അംഗീകരിക്കാൻ ഗവർണറുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും, അത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈമാറുന്ന വെറും ‘പോസ്റ്റ്മാൻ’ ആണ് അദ്ദേഹമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞവർഷം ഡിഎംകെ അധികാരത്തിൽ എത്തിയശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തമിഴ്നാട്ടിലെത്തുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം റോഡ്‌ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു. 262 കി.മീ. ദൂരമുള്ള ബെംഗളൂരു– ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് വേ ഉൾപ്പെടെ 31,000 കോടി രൂപയുടെ 11 പദ്ധതികൾക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ചത്.



