പാർട്ടി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ എ.എച്ച്. ഹഫീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

കോട്ടയം∙ കേരള കോൺഗ്രസി(എം)ന്റെ എന്ന പേരിൽ പുറത്തുവന്ന വാർത്തയുമായി പാർട്ടിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനോ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ എ.എച്ച്.ഹഫീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു.

English Summary: AH Hafees is not ours, says Stephen George of Kerala Congress (M)