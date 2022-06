നാണ്യപ്പെരുപ്പം താഴ്ന്നു, 7.04 ശതമാനമായി; നേരിയ ആശ്വാസം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് നാണ്യപ്പെരുപ്പം താഴ്ന്നതായി കണക്കുകൾ. മേയ് മാസത്തിൽ ഉപഭോക്‌തൃവില അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നാണ്യപ്പെരുപ്പം 7.04 ശതമാനമായി. ഏപ്രിലിൽ നാണ്യപ്പെരുപ്പം 7.79 ശതമാനമായിരുന്നു. 2021 മേയിൽ 6.3 ശതമാനമായിരുന്നു.

രാജ്യം 8 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റ ഭീഷണിയിലാണെന്ന് ഏപ്രിലിലെ നാണ്യപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം നാണ്യപ്പെരുപ്പം 5.7 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഏപ്രിലിലെ ആർബിഐ വിലയിരുത്തൽ. പിന്നീടിത് 6.7 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. ഈ വർധനയുടെ 75 ശതമാനവും തക്കാളി അടക്കമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം മൂലമാണ്.

