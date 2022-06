ന്യൂഡൽഹി ∙ വയനാട്ടിൽ തന്റെ എംപി ഒാഫിസ് എസ്എഫ്െഎ പ്രവർത്തകർ തകര്‍ത്തതിനെക്കുറിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരിയുമായി സംസാരിച്ചു. സംഭവത്തെ സിപിഎം അപലപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുലിനെ യച്ചൂരി അറിയിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതില്‍ യച്ചൂരി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമാനത്തില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത് യച്ചൂരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Rahul Gandhi Speaks To Sitaram Yechury On SFI Activists Attack His MP Office