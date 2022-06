അമ്പലപ്പുഴയിൽ 20ഓളം കുട്ടികളുമായി പോയ സ്കൂൾബസ് റോഡരികിൽ താഴ്ന്നു

അമ്പലപ്പുഴ∙ വിദ്യാർഥികളുമായി പോയ സ്കൂൾ ബസ് റോഡിനരികിൽ താഴ്ന്നു. പുന്നപ്രയിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിന്റെ വാഹനമാണ് രാവിലെ അമ്പലപ്പുഴ കിഴക്ക് ചിറക്കോട് ഭാഗത്ത് താഴ്ന്നത്. 20 ഓളം കുട്ടികൾ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.



റോഡിനുസമീപത്തെ ഫുട്പാത്തിനോട് ചേർന്നാണ് വാഹനം താഴ്ന്നത്. ആ വശത്ത് ആഴമേറിയ തോടാണുള്ളത്. ടയർ പുതഞ്ഞതോടെ വാഹനം മുന്നോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയാതെയായി. പിന്നീട് ജെസിബിയുടെ സഹായത്തോടെ വാഹനം ഉയർത്തുകയായിരുന്നു.

