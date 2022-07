കോപ്പൻഹേഗൻ ∙ ഡെൻമാർക്ക് തലസ്ഥാനമായ കോപ്പൻഹേഗനിലെ ഷോപ്പിങ് മാളിലുണ്ടായ വെടിവയ്‌പിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്. സംഭവത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. വെടിവയ്പ്പുണ്ടായെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പ്രത്യേക സംഘത്തെ അയച്ചതായി കോപ്പൻഹേഗൻ പൊലീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.

‘മാളിനുള്ളിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുക. നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പൊലീസ് ഉടനെയെത്തും.’-കോപ്പൻഹേഗൻ പൊലീസ് ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി

