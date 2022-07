ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ സായുധരായ ലഷ്കറെ തയിബ ഭീകരരെ ഗ്രാമീണർ പിടികൂടി പൊലീസിന് കൈമാറി. ഞായറാഴ്ച കശ്മീരിലെ റിയാസി ജില്ലയിലെ തുക്സാൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഭീകരർ പിടിയിലായത്. ജില്ലയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങളുടെ മുഖ്യസൂത്രധാരനായ ലഷ്കറെ തയിബ കമാൻഡർ താലിഖ് ഹുസൈൻ, ലഷ്കറെ തയിബ ഭീകരൻ ഫൈസൽ അഹമ്മദ് ദാർ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

ഇവരിൽനിന്ന് 2 എകെ-47 തോക്കുകളും 7 ഗ്രനേഡുകളും ഒരു പിസ്‍റ്റളും കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഭീകരരെ പിടികൂടിയ ഗ്രാമീണർക്ക് ഡിജിപി 2 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

