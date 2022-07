വന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ്, കൂറ്റന്‍ തിരമാല; ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലില്‍ മുങ്ങി കപ്പല്‍-വിഡിയോ

ഹോങ്കോങ് ∙ ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലില്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കപ്പൽ തകർന്നു കാണാതായ 27 ജീവനക്കാർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. ഹോങ്കോങ്ങിനു തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് 160 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ ശനിയാഴ്‌ച ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ കപ്പൽ പൂർണമായും കടലിൽ താഴ്‍ന്നു. ഹോങ്കോങ് സർക്കാരിന്റെ ഫ്ലൈയിങ് സർവീസ് പുറത്തു വിട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കപ്പൽ മുങ്ങുന്നതു കാണാം.

30 ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്ന കപ്പൽ പാതിയോളം മുങ്ങിയപ്പോൾ, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ ഹെലികോപ്റ്റർ മൂന്നുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പത്തു മീറ്ററിലേറെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ ഉയർന്നതിനാൽ, കാണാതായവർ ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നു രക്ഷപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു. കനത്ത കാറ്റ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു തടസ്സമായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



English Summary: Dramatic video shows ship breaking up after being hit by a typhoon in the South China Sea