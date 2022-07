യുഎഇയിൽ പനി ബാധിച്ച് മലയാളിയായ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു

ചങ്ങനാശേരി ∙ യുഎഇയിൽ പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന റാസൽഖൈമ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി ഹനാൻ നൂർ (16) മരിച്ചു.

ചങ്ങനാശേരി കല്ലമ്പറമ്പിൽ അബ്ദുൽ നൂറിന്റെയും (നൗഷാദ്) ബബിത നൂറിന്റെയും (റാസൽഖൈമ മലയാളം മിഷൻ കോഓർഡിനേറ്റർ) മകളാണ്. സഹോദരൻ: നോഹിൻ നൂർ. കബറടക്കം ഇന്ന് 3ന് ചങ്ങനാശേരി പഴയപള്ളി കബർസ്ഥാനിൽ.

English Summary: A Malayali Plus One student died of fever in UAE