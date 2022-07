വഖഫ് നിയമനത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പിന്മാറ്റം ലീഗ് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഫലം: സാദിഖലി തങ്ങൾ

കോഴിക്കോട് ∙ വഖഫ് നിയമന വിവാദത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പിന്മാറ്റം സ്വാഗതാർഹമാണെന്നു ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. വഖഫ് നിയമനം പിഎസ്‌സിക്കു വിട്ട നിയമനിർമാണം ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണ്. വിഷയത്തിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗും മത സംഘടനകളും പണ്ഡിതന്മാരും നടത്തിയ കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായ തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുസ്‍ലിം ലീഗ് പതിനായിരങ്ങളെ അണിനിരത്തി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടത്തിയ വഖഫ് സംരക്ഷണ റാലിയും തുടർന്ന് ലീഗ് എംഎൽഎമാർ നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളുമാണ് വിജയം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. തുടർ നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.



English Summary: Appointments to the Waqf Board; Muslim League supports decision of Govt