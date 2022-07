ഗൗതം അദാനി നാലാമത്തെ ശതകോടീശ്വരൻ; ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ മറികടന്നു: അംബാനി 10-ാം സ്ഥാനത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ പ്രുമുഖന്‍ ഗൗതം അദാനി (60) ലോകത്തെ നാലാമത്തെ ശതകോടീശ്വരൻ. ഫോബ്സ് മാസികയുടെ റിയൽ ടൈം ബില്യണേഴ്സ് പട്ടികയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ മറികടന്നാണ് ഗൗതം അദാനി നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.



ഗൗതം അദാനിയുടെ ആസ്തി വ്യാഴാഴ്ച 115.5 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ ആസ്തി 104.6 ബില്യൺ ഡോളർ. 90 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തിയുമായി മുകേഷ് അംബാനി പട്ടികയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണ്. ടെസ്‌ല, സ്‌പേസ് എക്‌സ് സ്ഥാപകൻ ഇലോൺ മസ്‌കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. മസ്കിന്റെ ആസ്തി 235.8 ബില്യൺ ഡോളർ.

