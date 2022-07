ടേക്ക് ഓഫിനു തൊട്ടുമുൻപ് റൺവേയിൽനിന്ന് തെന്നിമാറി ഇൻഡിഗോ വിമാനം; ടയർ ചെളിയിൽ

ഗുവാഹത്തി ∙ ടേക്ക് ഓഫിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഇൻഡിഗോ വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്നും തെന്നിമാറി. അസമിലാണ് സംഭവം. അസമിലെ ജോർഹട്ടിൽനിന്നും കൊൽക്കത്തയിലേക്കുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനമാണ് റൺവേയിൽനിന്നു തെന്നിമാറിയത്. വിമാനത്തിന്റെ ടയറുകൾ ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞെങ്കിലും അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കില്ല.

ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.20ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്കു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ റൺവേയിൽ നിന്നും തെന്നിമാറി ചെളിയിൽ പുതയുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

വിമാനത്തിൽ 98 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ യാത്രക്കാർ ഭയന്നെങ്കിലും ആർക്കും അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. വിമാനത്തിൽനിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിലേക്കു മാറ്റി. ആറു മണിക്കൂറോളം ശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ വിമാനം റദ്ദാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: Jorhat-Kolkata IndiGo flight skids off runway during takeoff, all safe