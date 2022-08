തിരുവല്ലയില്‍ ക്ഷേത്രക്കുളത്തില്‍ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കുളിക്കാൻ പോയ വിദ്യാർഥി മുങ്ങിമരിച്ചു

തിരുവല്ല ∙ ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രത്തിലെ കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങി മുങ്ങിത്താണ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. മന്നങ്കരചിറ സ്വദേശി കാശിനാഥൻ (16) ആണ് മരിച്ചത്. നാട്ടുകാർ കരയ്ക്കെത്തിച്ച് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെയാണു സംഭവം. ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ബഹളം കേട്ടാണു നാട്ടുകാർ എത്തിയത്. മരിച്ച കാശിനാഥൻ എംജിഎം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ്.

