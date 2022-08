ഇടുക്കിയിൽ മർദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി മരിച്ചു; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

തൊടുപുഴ ∙ ഭർത്താവിന്റെ മർദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആദിവാസി യുവതി മരിച്ചു. ഇടുക്കി കുമളി ചക്കുപള്ളം പളിയക്കുടിയിലെ സുമതി (28) ആണ് മരിച്ചത്. ഭർത്താവ് ശരവണനെ കുമളി പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

ഒരു മാസം മുൻപ് കഞ്ചാവ് വലിച്ചശേഷം ലഹരിയിൽ ഭാര്യയെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സുമതി കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വലിച്ച് ശരവണൻ സുമതിയെ തല്ലി. സാരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ സുമതി ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് മരിച്ചത്.



English Summary: Woman beaten to death by Husband in Idukki