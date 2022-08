ബംഗാളില്‍ ഓട്ടോയും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചു; ഓട്ടോ യാത്രക്കാരായ 8 സ്ത്രീകളടക്കം 9 മരണം

കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗാളിലെ മല്ലര്‍പുരില്‍ ഓട്ടോയും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഓട്ടോ ‍ഡ്രൈവറും എട്ടു യാത്രക്കാരും മരിച്ചു. ഭിര്‍ഭും ജില്ലയില്‍ ദേശീയപാത 60ലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മല്ലര്‍പുര്‍ ലക്ഷ്യമാക്കി പോവുകയായിരുന്ന ഓട്ടോയും എതിര്‍ദിശയിലെത്തിയ സര്‍ക്കാര്‍ ബസുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. മരിച്ച ഓട്ടോ യാത്രക്കാരായ എട്ടുപേരും കൂലിപ്പണിക്കാരായ സ്ത്രീകളാണ്.

എല്ലാവരും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങും വഴിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയും അപകടത്തിനു കാരണമായെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ ആരോപിച്ചു.



