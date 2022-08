കോഴിക്കോട് കരിമത്തിയിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ ജീപ്പ് തല്ലിതകർത്തു

കോഴിക്കോട്∙ വിലങ്ങാട് കരിമത്തിയിൽ ജീപ്പ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ തകർത്തു. ഷിജോയുടെ ജീപ്പ് ആണ് മലയങ്ങാട് പാലത്തിനു സമീപം തകർത്തത്. ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയി തിരികെ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് ടയറും ചില്ലും നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.



English Summary: Jeep was vandalized by anti social elements in Kozhikode