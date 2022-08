മുംബൈ ∙ ആരാധകവൃന്ദത്തെ ഞെട്ടിച്ച്, വിനോദവ്യവസായത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി നടി നൂപുർ അലങ്കാർ. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടോളം വിവിധ പരിപാടികളിലൂടെ കാണികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ടിവി താരം താൻ ആത്മീയപാത സ്വീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

നടി സന്യാസം സ്വീകരിച്ചെന്ന വാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് ആരാധകർ കേട്ടത്. കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ചു താരം മുൻപു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും സന്യാസത്തിലേക്കു വഴിമാറിയത് അപ്രതീക്ഷിതമെന്ന് ആരാധകർ പറയുന്നു. ഷൂട്ടിങ് ഉപേക്ഷിച്ച നടി ഇപ്പോൾ ഹിമാലയ യാത്രയിലാണ്. ‘‘ആത്മീയതയോട് എനിക്കെപ്പോഴും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ‘അധ്യാത്മകത’ പിന്തുടരുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. പൂർണമായും ആത്മീയതയിലേക്ക് എന്നെ അർപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി’’– ഇടൈംസിനോട് നൂപുർ പറഞ്ഞു.

‘‘ജീവിതത്തിൽ ഇനി നാടകീയതയ്ക്ക് ഇടമില്ലാത്തതിനാൽ അഭിനയം ‘മിസ്’ ചെയ്തെന്ന തോന്നലുണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തരം വേഷങ്ങളും അഭിനയിച്ചു. 2020 ഡിസംബറിൽ അമ്മ മരിച്ചതിനുശേഷം, എന്തെങ്കിലും നഷട്പ്പെടുമെന്നോർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളിൽനിന്നും കർത്തവ്യങ്ങളിൽനിന്നും മോചിതയായതുപോലെ തോന്നി.

താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിനു പിന്നാലെ, സഹോദരീഭർത്താവ് കൗശാൽ അഗർവാൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതിനാലാണു സന്യാസം വൈകിപ്പോയത്. വിനോദവ്യവസായത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നപ്പോൾ, ജനപ്രീതിയെപ്പറ്റിയും വിജയത്തെപ്പറ്റിയും ഞാൻ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്കു സമാധാനമുണ്ട്. വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽനിന്ന് ഭർത്താവ് അലങ്കാർ ശ്രീവാസ്തവ എന്നെ മോചിപ്പിച്ചു’’– നടി വിശദീകരിച്ചു.

കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചു സന്യാസം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയെന്നതിനെക്കുറിച്ചു നടിയോടു പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ‘‘ഞാനതു ചോദിച്ചില്ല (ചിരി). ഞാനെങ്ങോട്ടാണു പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. സന്യാസത്തെക്കുറിച്ചു നേരത്തേതന്നെ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹവും കുടുംബവും എന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച് എന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കി. വിവാഹബന്ധം ഇതുവരെയും മികച്ചതായിരുന്നു. വേർപിരിയുന്നതിനായി നിയമവഴി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അലങ്കാറിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു’’– താരം പറഞ്ഞു.

ലളിതജീവിതത്തിലേക്കു മാറിയ നൂപുർ ഇപ്പോൾ ഒരു പപ്പായ, ആപ്പിൾ എന്നിവയാണ് ദിവസവും കഴിക്കുന്നത്. നാലു ജോടി വസ്ത്രവും ഒരു ജോടി ചെരുപ്പും കൈവശമുണ്ട്. മുംബൈയിലെ ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്കു നൽകി. യാത്രയ്ക്കും മറ്റുമുള്ള പണം ഇതിലൂടെയാണു കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി. 157 ടിവി ഷോകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താരം ഏതാനും സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

