30 മിനിറ്റ് വെയിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങി; എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മുഖം ‘പ്ലാസ്റ്റിക്’ പോലെ

ബൾഗേറിയ∙ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ ബൾഗേറിയ ബീച്ചിലെത്തിയ 25കാരി സിറിൻ മുറാദിന് ഉണ്ടായത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ദുരനുഭവം. ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കൂടിയായ സിറിൻ വെയിലത്ത് ബീച്ചിൽ 30 മിനിറ്റ് കിടന്നുറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മുഖമാകെ നീറ്റലും ചുവപ്പും.

അന്ന് 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായിരുന്നു ചൂട്. ‘സൺ ബാത്ത്’ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുസമയം കൂടി ചെലവഴിച്ചാണ് സിറിൻ അവിടെനിന്നും മടങ്ങിയത്. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസമാണ് പണി കിട്ടിയത്. ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ സിറിന് മുഖം ഇറുകയതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണാടിക്കു മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഞെട്ടി! അവളുടെ നെറ്റിത്തടം ഉരുകിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയായിരിക്കുന്നു. മുഖം പിങ്ക് നിറമായും മാറി.

തൊലി അടർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായതെന്നും അപ്പോഴും വേദനാജനകമായിരുന്നുവെന്നും സിറിൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ചർമം പഴയതുപോലെ ആയെന്നും ആദ്യത്തേക്കാൾ നല്ലതാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

